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  • Facilita la transición al vaso
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Philips AventBiberón de entrenamiento Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Facilita la transición al vaso
Nuestro nuevo biberón de entrenamiento Natural facilita la transición del bebé del biberón al vaso. Con las asas de tacto suave, el bebé podrá agarrar el biberón de manera independiente mientras bebe con la tetina a la que está acostumbrado.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Facilita la transición al vaso

  • Natural

  • 150 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 4m+

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Las asas de entrenamiento ayudan al bebé a sujetar el vaso y beber de forma independiente. Estas asas tienen una forma fácil de sujetar por sus pequeñas manos e incorporan goma antideslizante.

Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

73

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

1

02/01/2022

España

España

Cómodo y fácil de limpiar

Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.

Ventajas

Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé

Contras

NADA!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

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30/12/2021

España

España

Muy recomendable

Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar

Ventajas

Ergonomico

Contras

Su precio

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Esta reseña se realizó para SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

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27/12/2021

España

España

Perfecto para aprender

Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!

Ventajas

Tamaño, forma, tetina

Contras

El color, podría estar decorado

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.