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1 vaso
150 ml (5 oz)
A partir de 6 meses
Las asas de entrenamiento ayudan al bebé a sujetar el vaso y beber de forma independiente. Estas asas tienen una forma fácil de sujetar por sus pequeñas manos e incorporan goma antideslizante.
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
4.9
de 4
27
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é funcional e muito prático
Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza
Ventajas
Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
anna98
27/06/2024
Deutschland
Parte de la promoción
fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
Parte de la promoción
Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Ventajas
Läuft nicht aus
Contras
Zu klein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011