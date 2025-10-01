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  • Facilita la transición al vaso
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Philips Avent Natural ResponseVaso de entrenamiento 150ml

SCF263/61

4.9
| (27) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Facilita la transición al vaso
El vaso de entrenamiento Natural facilita la transición de tu bebé a beber en un vaso. Las cómodas asas ayudan a tu bebé a sostener el biberón de forma independiente mientras bebe de la tetina a la que está acostumbrado.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Facilita la transición al vaso

  • 1 vaso

  • 150 ml (5 oz)

  • A partir de 6 meses

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Asas de entrenamiento con tacto suave para sus pequeñas manos

Las asas de entrenamiento ayudan al bebé a sujetar el vaso y beber de forma independiente. Estas asas tienen una forma fácil de sujetar por sus pequeñas manos e incorporan goma antideslizante.

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

27

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é funcional e muito prático

Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza

Ventajas

Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Ventajas

Läuft nicht aus

Contras

Zu klein

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011