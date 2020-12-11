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Descatalogado

Philips Avent Chupetesultra soft snuggle

SCF348/11

4.7
| (175) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Más mimos en cada abrazo
Este peluche con forma de animal de Philips Avent incluye un chupete ultra soft. Tiene un peso ligero para que se mantenga siempre cerca del bebé y este se sienta seguro. Es fácil de encontrar y se separa del chupete para una sencilla limpieza.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Incluye chupete ultra soft

Más mimos en cada abrazo

  • Peluche con chupete ultra soft

  • 0m+

  • Anatómico y sin BPA

  • 1x snuggle y 1x chupete de 0 a 6 meses

Ayuda a encontrar el chupete a los padres y al bebé

Ayuda a encontrar el chupete a los padres y al bebé

¡Ya no será difícil encontrar el chupete por las noches!. Este peluche en forma de animal es muy fácil de encontrar.

Los bebés disfrutarán de más mismos en cada abrazo

Los bebés disfrutarán de más mismos en cada abrazo

Los bebés disfrutarán de la seguridad que les proporciona el peluche. Están hechos con un material suave y tienen el peso justo para ayudar a mantener el chupete en su sitio.

Los peluches son compatibles con todos los chupetes Philips Avent

Los peluches son compatibles con todos los chupetes Philips Avent

Los peluches son compatibles con todos los chupetes Philips Avent por lo que puede mezclarlos y combinarlos para crear el producto más adecuado para el bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

175

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

1

11/12/2020

España

España

De escupir chupetes a abrazar a este peluche

A mi bebé no le gustaban nada nada los chupetes, pero fue darle este y le encantó el peluche, ya no lo suelta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupetes SCF348/11 ultra soft snuggle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupetes SCF348/11 ultra soft snuggle

11/12/2020

España

España

Bonito y funcional

Es un producto de buena calidad para los más pequeños. Su tamaño es ideal para bebés de 0 a 6 meses. Es muy suave y su forma y tamaño facilitan el agarre a los bebés para practicar el agarre. El velcro para sujetar el chupete queda bien protegido para evitar rozaduras o arañazos al manipularlo. El chupete de Avent que viene incluído es de silicona con tetina plana. Sobre el chupete no puedo opinar mucho porque mi hijo sigue prefiriendo los de látex, pero el producto en conjunto es fantástico; facilita la tarea de no perder el chupete durante el día.

Ventajas

Estética muy bonita, tamaño adecuado, textura muy suave, ideal para bebés de 0 a 6 meses

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle

10/12/2020

España

España

Tamaño perfecto para mi bebé

Me ha encantado el tacto suave del elefante y tamaño para cogerlo un bebé.

Ventajas

Tamaño del peluche

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según pruebas realizadas en EE. UU. a 112 madres en 2016, el 96 % de las madres afirma que el escudo produce menos marcas e irritación en la piel

  2. Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft

  3. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  4. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  5. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo