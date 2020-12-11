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Descatalogado
Peluche con chupete ultra soft
0m+
Anatómico y sin BPA
1x snuggle y 1x chupete de 0 a 6 meses
¡Ya no será difícil encontrar el chupete por las noches!. Este peluche en forma de animal es muy fácil de encontrar.
Los bebés disfrutarán de la seguridad que les proporciona el peluche. Están hechos con un material suave y tienen el peso justo para ayudar a mantener el chupete en su sitio.
Los peluches son compatibles con todos los chupetes Philips Avent por lo que puede mezclarlos y combinarlos para crear el producto más adecuado para el bebé.
4.7
de 4
175
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
ruffles
11/12/2020
España
De escupir chupetes a abrazar a este peluche
A mi bebé no le gustaban nada nada los chupetes, pero fue darle este y le encantó el peluche, ya no lo suelta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupetes SCF348/11 ultra soft snuggle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupetes SCF348/11 ultra soft snuggle
0p0rtunidades
11/12/2020
España
Parte de la promoción
Bonito y funcional
Es un producto de buena calidad para los más pequeños. Su tamaño es ideal para bebés de 0 a 6 meses. Es muy suave y su forma y tamaño facilitan el agarre a los bebés para practicar el agarre. El velcro para sujetar el chupete queda bien protegido para evitar rozaduras o arañazos al manipularlo. El chupete de Avent que viene incluído es de silicona con tetina plana. Sobre el chupete no puedo opinar mucho porque mi hijo sigue prefiriendo los de látex, pero el producto en conjunto es fantástico; facilita la tarea de no perder el chupete durante el día.
Ventajas
Estética muy bonita, tamaño adecuado, textura muy suave, ideal para bebés de 0 a 6 meses
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle
Nika2
10/12/2020
España
Parte de la promoción
Tamaño perfecto para mi bebé
Me ha encantado el tacto suave del elefante y tamaño para cogerlo un bebé.
Ventajas
Tamaño del peluche
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Chupete SCF348/13 ultra soft snuggle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según pruebas realizadas en EE. UU. a 112 madres en 2016, el 96 % de las madres afirma que el escudo produce menos marcas e irritación en la piel
Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft
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