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  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
  • Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico

Descatalogado

Philips AventRápido calentador de mamaderas

SCF355/00

3.4
| (114) Reseñas

1 premio

Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico
Para esos días ajetreados, el calentador de mamaderas Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en solo tres minutos. Es fácil de usar y tiene una útil función para descongelar. Además, se puede utilizar para calentar el alimento de su bebé.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Calienta la leche de forma rápida y uniforme

Nuestro rápido calentador de mamaderas eléctrico

  • Calienta de manera uniforme

  • Calienta de rápidamente

  • Descongelación delicada

  • También calienta el alimento del bebé

Calienta biberones en tres minutos

Calienta biberones en tres minutos

El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme

El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

Función para descongelar delicadamente mamaderas

Función para descongelar delicadamente mamaderas

El calentador de mamadera dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612383

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.4

de 4

114

Reseñas

16/05/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Uso à dois anos, todos os dias 3 vezes ao dia... está impecável, funciona impecavelmente bem. Foi uma compra maravilhosa.

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido

20/10/2022

Italia

Italia

Ottimo in tutti i luoghi

ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.

Ventajas

velocita di riscaldameto

Contras

nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce

17/10/2022

Italia

Italia

Prodotto sorprendente

Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo

Ventajas

funzionalità, design

Contras

nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En el caso de =&lt; 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.