Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF355/00
Calienta de manera uniforme
Calienta de rápidamente
Descongelación delicada
También calienta el alimento del bebé
El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.
El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.
El calentador de mamadera dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.
Premios
3.4
de 4
114
Reseñas
benjatete
16/05/2019
Portugal
Excelente
Uso à dois anos, todos os dias 3 vezes ao dia... está impecável, funciona impecavelmente bem. Foi uma compra maravilhosa.
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido
konny17m
20/10/2022
Italia
Parte de la promoción
Ottimo in tutti i luoghi
ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.
Ventajas
velocita di riscaldameto
Contras
nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce
didi_dyd
17/10/2022
Italia
Parte de la promoción
Prodotto sorprendente
Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo
Ventajas
funzionalità, design
Contras
nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En el caso de =< 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.