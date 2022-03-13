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  • Calentamiento rápido y uniforme
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Descatalogado

Philips Avent AdvancedCalientabiberones

SCF355/07

4.1
| (165) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Calentamiento rápido y uniforme
Cuando llegue el momento de la próxima toma del bebé, calienta la leche o la comida, en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua, para evitar que se sobrecaliente. Es fácil de manejar, cuenta con opciones de descongelación y también para calentar la comida del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Calienta de forma uniforme en solo 3 minutos

Calentamiento rápido y uniforme

  • Uniforme, sin zonas muy calientes

  • Calienta de forma rápida

  • Descongelación

  • Función de conservación calor

Calienta biberones en tres minutos

Calienta biberones en tres minutos

El calientabiberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme

El calientabiberones calienta de forma rápida y uniforme. Como la leche circula continuamente mientras se calienta, se evitan también las quemaduras.

Ajuste de descongelación suave para biberones

Ajuste de descongelación suave para biberones

El calientabiberones dispone de la opción de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo tiene que seleccionar la opción para descongelar la leche/comida del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

165

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

13/03/2022

España

España

Comprador verificado

perfecto

funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

15/06/2021

España

España

El Mejor Producto!

Me encanta el producto!! Es Súper rápido de calentar los biberones para mis pequeñas!! Ahora todo es mucho mas sencillo!! Además es muy fácil y comodo de usar. Estoy super contenta con este producto!!

Ventajas

Rapidez

Contras

Haria alguno en el que pudieras poner 2 biberones a la vez.

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Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

Sí, recomiendo este producto

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25/05/2021

España

España

Fácil ,rápido y cumple con lo que promete

Elegido mi calificación porque estoy encantada con el calienta biberones . Me gusta porque es muy fácil de usar y de transportarlo a todos lados ya que es ligero y no pesa. Solo tienes que llenar de agua ,encenderlo y girar la rueda hasta la posición adecuada, porque tiene varias temperaturas ,ya que tiene la opción de calienta biberones y a la vez descongela y calienta potitos . Lo mas genial que me a parecido es que en solo 3 minutos tienes el biberón caliente . Y sobre todo que no produce ruido ya que yo lo tengo en mi habitación, así para cuando mi niño se despierte por la noche se me haga mas practico tenerlo a mano.

Ventajas

Muy cómodo y fácil de llevarlo a todos lados

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calientabiberones.