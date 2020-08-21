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SCF358/00
Ahorra 10%
Uniforme, sin zonas muy calientes
Modo de calentamiento y descongelamiento rápido
Adecuado para la leche o comida para bebés
Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y deje que el control de temperatura inteligente se ocupe del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche, se calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene hasta 60 minutos.
¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas extra? El calientabiberones descongela rápidamente leche y recipientes de comida para bebés.
Cuando el bebé está listo para pasar a los alimentos sólidos, el calientabiberones también sirve para descongelar recipientes de comida para bebés.
Premios
3.9
de 4
239
Reseñas
Mama de pelo pincho
21/08/2020
España
Parte de la promoción
Genial y rápido
Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.
Ventajas
Se adapta genial, la temperatura
Contras
No se queda el biberón fijo, flota un poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
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Christian762
28/06/2020
España
Parte de la promoción
Facilidad para mis biberones
Sobre todo por la noche, que es un tragoncete y no se salta ni una toma, genial con el calientabiberones, soluciona problemas de sueño, desesparación del bebé por tomarse el biberón, y arregla todo en un plis plas
Ventajas
Muy a favor
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
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Msg_1983
19/06/2020
España
Parte de la promoción
Me encanta
Me a encantado este calientabiberones, es muy fácil de usar muy cómodo y práctico y no me ocupa nada de espacio, y lo recomiendo y una calidad inmejorable me a gustado muchísimo le doy un 10
Ventajas
Rápido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C en una biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel