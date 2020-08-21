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  • Calentamiento fácil y cómodo
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-10% descuentos con codigo:WBFW26

Philips Avent PremiumCalientabiberones rápido

SCF358/00

3.9
| (239) Reseñas

1 premio

Calentamiento fácil y cómodo
Prepare comida calentada en cuestión de minutos con un calientabiberones que controla la temperatura por usted. El sensor de control de temperatura inteligente ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calientabiberones se caliente de forma rápida y uniforme.
Ver todos los beneficios

Ahorra 10%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Prepare los alimentos sabiendo lo que hace

Calentamiento fácil y cómodo

  • Uniforme, sin zonas muy calientes

  • Modo de calentamiento y descongelamiento rápido

  • Adecuado para la leche o comida para bebés

El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y deje que el control de temperatura inteligente se ocupe del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche, se calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene hasta 60 minutos.

Función de descongelación para recipientes de comida para bebés y leche congelada

Función de descongelación para recipientes de comida para bebés y leche congelada

¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas extra? El calientabiberones descongela rápidamente leche y recipientes de comida para bebés.

Calienta leche y recipientes de comida para bebés

Calienta leche y recipientes de comida para bebés

Cuando el bebé está listo para pasar a los alimentos sólidos, el calientabiberones también sirve para descongelar recipientes de comida para bebés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image PBTAWARD15

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

239

Reseñas

21/08/2020

España

España

Genial y rápido

Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.

Ventajas

Se adapta genial, la temperatura

Contras

No se queda el biberón fijo, flota un poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido

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28/06/2020

España

España

Facilidad para mis biberones

Sobre todo por la noche, que es un tragoncete y no se salta ni una toma, genial con el calientabiberones, soluciona problemas de sueño, desesparación del bebé por tomarse el biberón, y arregla todo en un plis plas

Ventajas

Muy a favor

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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19/06/2020

España

España

Me encanta

Me a encantado este calientabiberones, es muy fácil de usar muy cómodo y práctico y no me ocupa nada de espacio, y lo recomiendo y una calidad inmejorable me a gustado muchísimo le doy un 10

Ventajas

Rápido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C en una biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz

  2. Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel