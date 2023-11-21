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  • Deja que la piel de su pequeño respire
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Philips Avent ultra airchupete anatómico

SCF376/17

4.7
| (343) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Deja que la piel de su pequeño respire
Calma con la comodidad del aire. Philips Avent ultra air tiene orificios extragrandes para mantener la piel seca. Tiene un botón que brilla en la oscuridad para que puedas verlo cuando las luces están apagadas. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Fácil de encontrar en la oscuridad

Deja que la piel de su pequeño respire

  • Con el escudo que brilla en la oscuridad

  • Anatómico y sin BPA

  • Paquete de 2 unidades

  • 0-6 M

Permite que la piel de tu bebé respire

Permite que la piel de tu bebé respire

Los orificios de ventilación largos ventilan la piel del bebé, manteniéndola seca.

Aceptación de la tetina del 98 %

Aceptación de la tetina del 98 %

Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98%* afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Brillo duradero en la oscuridad

Brillo duradero en la oscuridad

Use el botón que brilla en la oscuridad del Ultra Air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin tener que encender la luz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

343

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

1

21/11/2023

España

España

Los mejores

Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.

Ventajas

La forma del chupón.

Contras

No está formada por una sola pieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

19/11/2023

España

España

El producto es genial

Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo

Ventajas

Que sea reversible y haga luz en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

14/11/2023

España

España

Chupete Ultra Air Night Avent

Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.

Ventajas

La forma y adaptación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas a consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.