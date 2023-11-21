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Tapa que brilla en la oscuridad
Sin BPA (bisfenol A)
Paquete de 2, 80% de origen vegetal*
0-6 meses
Los orificios del protector ventilan la piel del bebé, manteniéndola más seca para una comodidad máxima.
Nuestras tetinas anatómicas están diseñadas con silicona suave para favorecer los movimientos naturales de los músculos de la boca y ayudar a reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello estrecho está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Philips Avent ultra están acreditados de forma independiente por la Oral Health Foundation. Al estar fabricadas con silicona 100 % de uso alimentario, son más resistentes y duraderas que las tetinas de caucho (látex) y no contienen BPA, BPS, ftalatos, PVC ni hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas, desarrolladas en silicona texturizada suave. Cuando preguntamos a las madres qué tal respondían sus pequeños a ellas, una media del 98% afirmó que sus bebés aceptaban los chupetes Philips Avent ultra.
4.7
de 4
343
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Patricia3
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Los mejores
Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.
Ventajas
La forma del chupón.
Contras
No está formada por una sola pieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
19/11/2023
España
Parte de la promoción
El producto es genial
Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo
Ventajas
Que sea reversible y haga luz en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
miryop
14/11/2023
España
Parte de la promoción
Chupete Ultra Air Night Avent
Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.
Ventajas
La forma y adaptación
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duro, excepto la tetina de silicona (método de equilibrio de masas).
Con base en los resultados de la prueba de consumidores de EE. UU. (2023, n=201).
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98% de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes Ultra (n=201).
Comparado con métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.