Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Nuevo
El extractor de gran capacidad de succión imita el ritmo de ingesta del bebé
Copas transparentes con luz interior
Fácil de limpiar y montar con pocas piezas
Se adaptan al 99 % de las madres
Cojín SkinSense exclusivo
Nuestro primer extractor de leche portátil ofrece un rendimiento con una gran capacidad de succión en un diseño ligero que se adapta cómodamente al sujetador. Puede usarlo vaya donde vaya: en el sofá, en el escritorio o mientras da un paseo. Es su tiempo, usted decide.
A diferencia de otros extractores portátiles, no hay necesidad de elegir entre libertad y eficiencia. Nuestro motor ofrece un rendimiento con gran capacidad de succión, más parecido al de un extractor tradicional, con la ventaja añadida de que es portátil. Las pilas recargables facilitan la extracción discreta en cualquier lugar.
Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta de un bebé, lo que hace que sea hasta 2 veces más rápido que la mayoría de extractores portátiles**. Después de todo, los bebés son quienes mejor saben cómo tomar el pecho. Por eso lo hemos diseñado con el objetivo de que logre la mejor extracción de leche posible y ahorre un tiempo valioso.
4.4
de 4
24
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Ventajas
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Esta reseña se realizó para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Basado en una encuesta de satisfacción realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
La efectividad está relacionada con el rendimiento técnico del producto.
Hace referencia a la frecuencia de succión del extractor.