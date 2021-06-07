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  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión
  • Facilidad de succión

Descatalogado

Philips AventVaso con boquilla

SCF551/05

4.2
| (109) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Facilidad de succión
El vaso con boquilla Philips Avent es perfecto, tanto para los niños como para sus padres. La suave boquilla de silicona hace que beber sea más cómodo. Diseño con pocas piezas, que garantiza una limpieza más fácil.
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Vaso con boquilla suave, para beber con comodidad

Facilidad de succión

  • Facilidad de succión

  • 200 ml (7 oz)

  • 6m+

Todas las piezas son aptas para lavavajillas, para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas, para mayor comodidad

.

Boquilla de silicona en una sola pieza, fácil de montar

La válvula está integrada en la boquilla para garantizar un montaje rápido y sin complicaciones.

Diseño con forma ondulada, para un mejor agarre

El vaso está diseñado para ofrecer un agarre más cómodo, para las manos pequeñas del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

109

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

07/06/2021

España

España

Me a encantado

Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás

Ventajas

Muy útil para que el niño lo coja solo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Le ha encantado a mi hijo

A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila

Ventajas

Su tamaño y diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Vaso antigoteo

Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque

Ventajas

comodidad, agarre

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 