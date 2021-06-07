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Descatalogado
Facilidad de succión
200 ml (7 oz)
6m+
.
La válvula está integrada en la boquilla para garantizar un montaje rápido y sin complicaciones.
El vaso está diseñado para ofrecer un agarre más cómodo, para las manos pequeñas del bebé.
4.2
de 4
109
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Evaviana
07/06/2021
España
Parte de la promoción
Me a encantado
Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás
Ventajas
Muy útil para que el niño lo coja solo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Tmoreno
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Le ha encantado a mi hijo
A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila
Ventajas
Su tamaño y diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
78peluquita
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Vaso antigoteo
Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque
Ventajas
comodidad, agarre
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.