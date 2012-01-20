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  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
  • Facilita la transición de la mamadera al vaso

Descatalogado

Philips AventVaso para niños

SCF600/11

1.7
| (6) Reseñas
Facilita la transición de la mamadera al vaso
Los vasos Magic de Philips Avent, libres de BPA, ofrecen un increíble sistema antiderrames que evita el goteo aun cuando se sacuden, se tiran o quedan recostados. Las bocas con válvula también puede colocarse en las mamaderas para evitar derrames.
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Antiderrames, fácil uso

Facilita la transición de la mamadera al vaso

  • 200 ml

  • Boquilla blanda 6m+

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

Boquilla blanda con exclusiva válvula antiderrames

La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

Boquilla suave y flexible para un comienzo fácil

La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.7

de 4

6

Reseñas

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 