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Descatalogado
SCF600/11
200 ml
Boquilla blanda 6m+
La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames
La exclusiva válvula de la boquilla Philips Avent controla el flujo y garantiza que no haya derrames, incluso si se deja boca abajo o hacia un lado
La boquilla suave y flexible es ideal para la transición del pecho o la mamadera al vaso
1.7
de 4
6
Reseñas
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
Esta reseña se realizó para SCF600/12 Beker voor peuters
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