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Descatalogado
Higiene en cualquier parte
Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
260 ml
Boquilla rígida de 12m+
Con asas
La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.
Escala de medición en el vaso para preparar con más facilidad el alimento del niño
Boquilla resistente a los mordiscos para que los niños beban del vaso, perfecta para niños en proceso de dentición
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit
Sí, recomiendo este producto
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