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Descatalogado

Philips AventVaso decorado Avent

SCF609/01

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Higiene en cualquier parte

Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.

Ver todos los beneficios

Vaso de flujo rápido antigoteo

Higiene en cualquier parte

  • 340 ml

  • Boquilla deportiva (18m+)

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Avent Decorated Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Tasse décorée Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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