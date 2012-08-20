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Descatalogado
Higiene en cualquier parte
Estos vasos de flujo más rápido de Philips Avent son perfectos para los niños más mayores y activos. Están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y aun así resulta fácil beber de ellos. Los vasos disponen de una tapa abatible y un clip lateral para colgarlos del cinturón o de la silla de paseo.
340 ml
Boquilla deportiva (18m+)
La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Avent Decorated Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Tasse décorée Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy