ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Philips Avent Vasos para almacenamiento de leche materna

Asistencia

Philips AventVasos para almacenamiento de leche materna

SCF618/10

Philips Avent Vasos para almacenamiento de leche materna

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Eco passport - English (US)

  • PDF archivo, 361.3 kB
  • 6 January 2021

Manual de instrucciones

  • PDF archivo, 896.2 kB
  • 21 July 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Servicio y cambio

Repara o reemplaza un producto roto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.