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Descatalogado
2 uds.
Tetina de flujo medio
A partir de 3 meses
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.4
de 4
13
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Bill2
28/09/2013
España
Fantástico
Esta tetina la utilizo para la toma nocturna con cereales, y le encanta y va muy muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
KATYWOU
04/10/2012
España
Me encanta
lo mejor es AVENT, nunca hay colicos en mi bebe, gracias a avent mi bebe durme tranquilamente cada noche y cada vez que le doy leche materna directa de mí él no me niega, y cuando le doy la mamadera no hay ningun problema, a si que relamente es la mejor mamadera que jamas habia visto. Mi primera experiencia como madre a sido muy buena ya que mi no he tenido que sufrir los colicos con mi hijo. Gracias AVENT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011