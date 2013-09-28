ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

Descatalogado

Philips AventTetina anticólicos

SCF633/27

4.4
| (13) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Nuestra tetina anticólicos se ha diseñado para una alimentación ininterrumpida. El aire se dirige hacia el interior del biberón en lugar de a la barriguita del bebé. La textura acanalada evita que la tetina se colapse y reduce las interrupciones y las molestias.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 2 uds.

  • Tetina de flujo medio

  • A partir de 3 meses

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Un 60 % menos de malestar por la noche*

Un 60 % menos de malestar por la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

13

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

3

28/09/2013

España

España

Fantástico

Esta tetina la utilizo para la toma nocturna con cereales, y le encanta y va muy muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

04/10/2012

España

España

Me encanta

lo mejor es AVENT, nunca hay colicos en mi bebe, gracias a avent mi bebe durme tranquilamente cada noche y cada vez que le doy leche materna directa de mí él no me niega, y cuando le doy la mamadera no hay ningun problema, a si que relamente es la mejor mamadera que jamas habia visto. Mi primera experiencia como madre a sido muy buena ya que mi no he tenido que sufrir los colicos con mi hijo. Gracias AVENT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Tetina anticólicos

15/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  2. Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.

  4. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011