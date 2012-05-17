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Descatalogado
1 mamadera
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.
El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Avent padecían menos cólicos que los alimentados con biberones convencionales. (Más información en www.philips.com/avent).
4.3
de 4
16
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Anie7
17/05/2012
España
Biberones Avent
Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
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Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
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Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.