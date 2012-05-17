ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable
  • Alimentación activa y saludable

Descatalogado

Philips Avent AirflexMamadera Classic

SCF640/17

4.3
| (16) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de las mamaderas Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho a la mamadera porque imitan su ritmo de succión natural.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 mamadera

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Avent padecían menos cólicos que los alimentados con biberones convencionales. (Más información en www.philips.com/avent).

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

16

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

2

17/05/2012

España

España

Biberones Avent

Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 