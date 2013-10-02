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Descatalogado

Philips Avent AirflexMamadera Classic

SCF643/17

4.6
| (34) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
Las tetinas de las mamaderas Airflex de Philips Avent mejoran la salud y la alimentación del bebé. Además, facilitan la transición del pecho a la mamadera porque imitan su ritmo de succión natural.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Reducción de cólicos clínicamente comprobada

Alimentación activa y saludable

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Avent padecían menos cólicos que los alimentados con biberones convencionales. (Más información en www.philips.com/avent).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

34

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

08/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful products

I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Helps with colic

I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 