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Descatalogado
1 mamadera
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.
El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Avent padecían menos cólicos que los alimentados con biberones convencionales. (Más información en www.philips.com/avent).
4.6
de 4
34
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
emly
31/07/2012
United Kingdom
Helps with colic
I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.