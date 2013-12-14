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  • Alimentación activa y saludable
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Descatalogado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF646/17

3.9
| (13) Reseñas
Alimentación activa y saludable
El biberón Airflex de Philips Avent emplea la exclusiva tetina Airflex de Avent, que fomenta una alimentación activa y saludable y acompaña al ritmo de succión natural del bebé. Gracias a la tetina Airflex, al bebé le resulta más fácil alternar entre el pecho y el biberón.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Alimentación activa y saludable

  • 1 biberón

  • 330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

Tetina de flujo variable para alimentos más espesos

La tetina de flujo variable tiene un corte con ranura que permite ajustar el nivel de flujo con sólo girar el biberón para alinear las marcas I, II o III de la tetina con la nariz del bebé

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

13

Reseñas

3

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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28/09/2013

España

España

Me encantA

Cuando compre los primeros biberones, lo cogí por probar... Ahora estoy segura que para mi próximo bebe usare los AVENT. Nada de cólicos, soy muy limpios, las tetinas inmejorables, no toman ni color ni olor, son fantásticas y a mi hijo le gusta.

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Esta reseña se realizó para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 