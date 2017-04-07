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Descatalogado
SCF654/27
Dos piezas
Flujo rápido
6m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
2.9
de 4
31
Reseñas
Glazaro
07/04/2017
España
Comprador verificado
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
littlelove
20/12/2013
España
muy buenas
Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural
aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011