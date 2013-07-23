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Descatalogado
SCF663/07
El primer paso para aprender a beber en vaso
Diseñado para ser delicado con las encías de los bebés con una boquilla suave antigoteo
260 ml
Tetina de flujo variable
Sustituya la tetina con la boquilla suave antigoteo. Diseñada para ser suave con las encías de su bebé.
Acople las asas de fácil agarre al vaso Philips Avent.
Transforme el biberón con sólo sustituir la tetina por la boquilla suave antigoteo
3.0
de 4
1
Reseña
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Esta reseña se realizó para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
Esta reseña se realizó para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit