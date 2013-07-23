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Descatalogado

Philips AventVaso de entrenamiento

SCF663/07

3

| (1) Reseña

El primer paso para aprender a beber en vaso

Diseñado para ser delicado con las encías de los bebés con una boquilla suave antigoteo

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Asas de fácil agarre

El primer paso para aprender a beber en vaso

  • 260 ml

  • Tetina de flujo variable

Boquilla suave antigoteo

Boquilla suave antigoteo

Sustituya la tetina con la boquilla suave antigoteo. Diseñada para ser suave con las encías de su bebé.

Acople las asas de fácil agarre al vaso

Acople las asas de fácil agarre al vaso

Acople las asas de fácil agarre al vaso Philips Avent.

Sustituir la tetina por la boquilla blanda

Sustituir la tetina por la boquilla blanda

Transforme el biberón con sólo sustituir la tetina por la boquilla suave antigoteo

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Esta reseña se realizó para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Esta reseña se realizó para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

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