Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF666/17
1 mamadera
330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
A medida que el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en la mamadera y no en la pancita de su bebé. Al igual que en la lactancia, el bebé controla el flujo de leche.
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
3.9
de 4
13
Reseñas
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Gracia
14/10/2012
España
Excelente
Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Classic PES baby bottle
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Biberon Classic PES
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF666/17 Biberon Classic PES
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otras mamaderas. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.