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Descatalogado
SCF751/03
Beber sin derrames
200 ml
6m+
.
La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.
Este vaso de Philips Avent está fabricado con material sin BPA.
3.0
de 4
192
Reseñas
Luzsac
03/08/2017
España
Comprador verificado
Facil agarre
No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup