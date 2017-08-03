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  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames

Descatalogado

Philips AventVaso con boquilla

SCF751/03

3
| (192) Reseñas
Beber sin derrames
El nuevo vaso de entrenamiento libre de BPA Philips Avent incorpora una válvula, con patente pendiente, que evita los derrames. La boquilla blanda y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su hijo.
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Facilita la transición de la mamadera al vaso

Beber sin derrames

  • Beber sin derrames

  • 200 ml

  • 6m+

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

.

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso de Philips Avent está fabricado con material sin BPA.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

192

Reseñas

03/08/2017

España

España

Comprador verificado

Facil agarre

No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/07 Vaso con boquilla

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF751/13 Spout Cup

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