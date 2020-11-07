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Descatalogado

Philips AventVaso con boquilla

SCF753/03

3.4
| (59) Reseñas
Beber sin goteo
El nuevo vaso con boquilla sin BPA de Philips Avent cuenta con una válvula pendiente de patente que asegura que no se produzcan goteos. Las asas suaves antideslizantes garantizan un agarre seguro ideal para las pequeñas manos del bebé y la boquilla dura es resistente a mordiscos. Fácil para tu bebé, cómodo para ti.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Para fácil transición del biberón al vaso

Beber sin goteo

  • Beber sin goteo

  • 260 ml

  • 12m+

  • Rígida

Antigoteo, confirmado por las madres

Se acabaron las manchas. La nueva válvula patentada garantiza que el agua solo salga cuando el bebé está bebiendo.

Fácil conversión a un vaso ventilado

Solo tiene que retirar la válvula y el vaso para bebés se convierte en un vaso ventilado.

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

59

Reseñas

07/11/2020

España

España

Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses

Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.

Ventajas

Todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla

28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 