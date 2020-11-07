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Descatalogado
SCF753/07
Beber sin goteo
260 ml
12m+
Rígida
Se acabaron las manchas. La nueva válvula patentada garantiza que el agua solo salga cuando el bebé está bebiendo.
Solo tiene que retirar la válvula y el vaso para bebés se convierte en un vaso ventilado.
La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.
3.4
de 4
59
Reseñas
Basquetman58
07/11/2020
España
Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses
Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/00 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.