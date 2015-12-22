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  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
  • Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete

Descatalogado

Philips AventVasos con sorbete

SCF764/00

4.7
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete
El set de sorbetes de repuesto SCF764/00 con cepillo Philips Avent incluye dos sets de sorbetes de repuesto y un cepillo limpiador para que el sorbete del vaso esté siempre limpio en el momento de usarlo.
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Sorbetes de silicona de repuesto con cepillo de limpieza

Mantiene siempre limpio el vaso con sorbete

  • Conjunto de sorbetes de repuesto

  • Con cepillo

Incluye dos sets de sorbetes de repuesto y un cepillo de limpieza

Para vasos con sorbetes de 260 ml

El cepillo facilita la limpieza del sorbete

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Voor bekers met rietje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 