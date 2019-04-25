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Descatalogado
SCF782/00
260 ml
260 ml
9m+
Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos.
El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes se desarrollen de forma sana.
Este vaso sin boquilla dispone de una válvula exclusiva que se activa con los labios, de modo que el líquido solo fluye del vaso cuando los labios del niño presionan contra el borde. La válvula se cierra automáticamente entre sorbos, por lo que no hay que preocuparse por derrames ni desastres.
2.5
de 4
119
Reseñas
Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782 Grown Up Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782 Grown Up Cup
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Ventajas
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Contras
Komplex beim Zusammenbau
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
AWOOWA
19/11/2019
Sverige
Världsbäst!
Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782/03 Grown Up Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF782/03 Grown Up Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
El 77 % de los dentistas pediátricos encuestados está de acuerdo en que este vaso permite un desarrollo oral saludable (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)
El 72 % de los dentistas pediátricos encuestados recomendaría el mecanismo de activación mediante los labios (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)