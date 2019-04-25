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  • Ayuda en la transición para aprender a beber solos
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  • Ayuda en la transición para aprender a beber solos
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Descatalogado

Philips AventVaso para niños mayores

SCF782/00

2.5
| (119) Reseñas
Ayuda en la transición para aprender a beber solos
Facilita la transición de su pequeño de beber en vasos con boquilla a hacerlo en vasos abiertos, sin ensuciarse. La tecnología activada para labios permite que el líquido fluya por el vaso solamente cuando los labios de los niños presionan el borde.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

El vaso de transición ideal para niños en crecimiento

Ayuda en la transición para aprender a beber solos

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9m+

Permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos

Permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos

Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos.

Permite un desarrollo oral saludable*

Permite un desarrollo oral saludable*

El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes se desarrollen de forma sana.

Tecnología de activación mediante los labios

Tecnología de activación mediante los labios

Este vaso sin boquilla dispone de una válvula exclusiva que se activa con los labios, de modo que el líquido solo fluye del vaso cuando los labios del niño presionan contra el borde. La válvula se cierra automáticamente entre sorbos, por lo que no hay que preocuparse por derrames ni desastres.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

119

Reseñas

25/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is Easy to hold

My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Grown Up Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782 Grown Up Cup

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Wir sind sehr zufrieden

Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht

Ventajas

Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen

Contras

Komplex beim Zusammenbau

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

19/11/2019

Sverige

Sverige

Världsbäst!

Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782/03 Grown Up Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF782/03 Grown Up Cup

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Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. El 77 % de los dentistas pediátricos encuestados está de acuerdo en que este vaso permite un desarrollo oral saludable (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)

  2. El 72 % de los dentistas pediátricos encuestados recomendaría el mecanismo de activación mediante los labios (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)