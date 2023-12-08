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  • Permite un desarrollo oral saludable*
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Philips AventVasos con pajita

SCF796/02

3.9
| (122) Reseñas
Permite un desarrollo oral saludable*
El vaso con pajita curvada Philips Avent con forma contorneada es la elección perfecta para los niños más activos y permite un desarrollo oral saludable. Desarrollado por expertos para obtener el vaso con pajita perfecto.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Válvula antigoteo diseñada para evitar derrames

Permite un desarrollo oral saludable*

  • Vaso con pajita flexible

  • 200 ml (7 oz)

  • 9m+

  • Paquete de uno

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de tu bebé

Aprender a beber de forma independiente es un paso clave, en el desarrollo de un niño. Apoyamos a los niños en su aprendizaje, hasta que llegan a beber de manera independiente y facilitando la transición del pecho/biberón al vaso abierto. Diseñadas con el apoyo de profesionales de salud, nuestras variadas soluciones con tetinas, boquillas blandas/duras y pajitas siguen el desarrollo del niño y estimulan sus habilidades motoras recién adquiridas, así como las habilidades para beber. Nuestras soluciones de primera calidad están diseñadas pensando en la comodidad y la higiene.

Mangos ergonómicos y pajita suave: perfectos para niños pequeños

Los mangos integrados del vaso tienen un diseño ergonómico, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sujetar el vaso. La pajita flexible y suave es cuidadosa en las encías, mientras que la taza pequeña y ligera es perfecta para los primeros sorbos con pajita.

La parte inferior de la pajita está curvada para beber con comodidad hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está curvada para beber con comodidad hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y se permita beber en una posición natural.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

122

Reseñas

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Ventajas

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher

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05/12/2023

Deutschland

Deutschland

SCF796/01 Strohhalmbecher

Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.

Contras

Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher

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Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher

03/12/2023

Deutschland

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Der Strohhalmbecher ist hervorragend!

Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!

Ventajas

Leicht zu Reinigen, absolut dicht

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. El 90 % de los 200 dentistas pediátricos encuestados en EE. UU cree que los vasos con pajita permiten un desarrollo oral saludable. El 89 % cree que fortalecen los músculos de la boca. (estudio solo ind., EE. UU., 04/2016). Desarrollado con pediatras del habla, dentistas, especialistas en ergonomía y matronas.