Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
SCF796/02
Vaso con pajita flexible
200 ml (7 oz)
9m+
Paquete de uno
Aprender a beber de forma independiente es un paso clave, en el desarrollo de un niño. Apoyamos a los niños en su aprendizaje, hasta que llegan a beber de manera independiente y facilitando la transición del pecho/biberón al vaso abierto. Diseñadas con el apoyo de profesionales de salud, nuestras variadas soluciones con tetinas, boquillas blandas/duras y pajitas siguen el desarrollo del niño y estimulan sus habilidades motoras recién adquiridas, así como las habilidades para beber. Nuestras soluciones de primera calidad están diseñadas pensando en la comodidad y la higiene.
Los mangos integrados del vaso tienen un diseño ergonómico, lo que facilita que las manos pequeñas puedan sujetar el vaso. La pajita flexible y suave es cuidadosa en las encías, mientras que la taza pequeña y ligera es perfecta para los primeros sorbos con pajita.
La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y se permita beber en una posición natural.
3.9
de 4
122
Reseñas
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Ventajas
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Contras
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Waschbär89
03/12/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Der Strohhalmbecher ist hervorragend!
Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!
Ventajas
Leicht zu Reinigen, absolut dicht
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Strohhalmbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
El 90 % de los 200 dentistas pediátricos encuestados en EE. UU cree que los vasos con pajita permiten un desarrollo oral saludable. El 89 % cree que fortalecen los músculos de la boca. (estudio solo ind., EE. UU., 04/2016). Desarrollado con pediatras del habla, dentistas, especialistas en ergonomía y matronas.