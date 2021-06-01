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  • Permite un desarrollo bucal saludable*
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Descatalogado

Philips AventVasos con pajita

SCF798/02

4.1
| (279) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Permite un desarrollo bucal saludable*
El vaso con pajita flexible Philips Avent tiene una forma contorneada, es ideal para bebés en etapa de crecimiento; además, permite un desarrollo bucal sano. Diseñado por especialistas, para que sea nuestro mejor vaso con pajita*.
Ver todos los beneficios
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Diseño de válvula antifuga para evitar derrames

Permite un desarrollo bucal saludable*

  • Vaso con pajita flexible

  • 300 ml

  • 12m+

  • 1 unidad

Los vasos Philips Avent siguen el desarrollo de tu bebé

Aprender a beber de forma independiente es un paso clave, en el desarrollo de un niño. Apoyamos a los niños en su aprendizaje, hasta que llegan a beber de manera independiente y facilitando la transición del pecho/biberón al vaso abierto. Diseñadas con el apoyo de profesionales de salud, nuestras variadas soluciones con tetinas, boquillas blandas/duras y pajitas siguen el desarrollo del niño y estimulan sus habilidades motoras recién adquiridas, así como las habilidades para beber. Nuestras soluciones de primera calidad están diseñadas pensando en la comodidad y la higiene.

Forma contorneada y textura antideslizante para un agarre fácil

El vaso de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado, a lo largo del día y durante su tiempo de actividad. El diseño abatible mantiene la pajita limpia. La forma contorneada y la textura antideslizante del vaso, permiten que sea fácil de sujetar para las manos de los niños pequeños, estimula el desarrollo de sus habilidades para beber de forma independiente.

La parte inferior de la pajita está curvada, para beber con comodidad hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está curvada, para beber con comodidad hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y permite al bebé beber en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

279

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

01/06/2021

España

España

Fácil de usar y de limpiar

A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.

Ventajas

Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

25/05/2021

España

España

Excelente

Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante

Ventajas

Hermético

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

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Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

24/05/2021

España

España

Perfecta para mi peque

No se derrama nada de agua y a mí peque le encanta

Ventajas

No se derrama nada de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita

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Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.