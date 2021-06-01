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Descatalogado
Vaso con pajita flexible
300 ml
12m+
1 unidad
Aprender a beber de forma independiente es un paso clave, en el desarrollo de un niño. Apoyamos a los niños en su aprendizaje, hasta que llegan a beber de manera independiente y facilitando la transición del pecho/biberón al vaso abierto. Diseñadas con el apoyo de profesionales de salud, nuestras variadas soluciones con tetinas, boquillas blandas/duras y pajitas siguen el desarrollo del niño y estimulan sus habilidades motoras recién adquiridas, así como las habilidades para beber. Nuestras soluciones de primera calidad están diseñadas pensando en la comodidad y la higiene.
El vaso de 300 ml tiene el tamaño perfecto para mantener a su hijo hidratado, a lo largo del día y durante su tiempo de actividad. El diseño abatible mantiene la pajita limpia. La forma contorneada y la textura antideslizante del vaso, permiten que sea fácil de sujetar para las manos de los niños pequeños, estimula el desarrollo de sus habilidades para beber de forma independiente.
La parte inferior de la pajita está curvada para que llegue fácilmente al líquido y permite al bebé beber en una posición natural.
4.1
de 4
279
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Veintitodos
01/06/2021
España
Parte de la promoción
Fácil de usar y de limpiar
A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.
Ventajas
Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Maryjo86
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Excelente
Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante
Ventajas
Hermético
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Ascri199
24/05/2021
España
Parte de la promoción
Perfecta para mi peque
No se derrama nada de agua y a mí peque le encanta
Ventajas
No se derrama nada de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF798/01 Vasos con pajita
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
De 200 dentistas pediátricos evaluados en EE.UU., el 90% afirma que el diseño del vaso con pajita permite un desarrollo bucal saludable. El 89% cree que el beber con pajita ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación en línea independiente, EE. UU., abril del 2016). Diseñado con pediatras especializados en logopedia, dentistas, ergónomos y matronas.