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Descatalogado
1 biberón
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.3
de 4
60
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
narianaria
03/08/2021
España
Parte de la promoción
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Ventajas
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Contras
de momentos nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
LunaBriz
01/08/2021
España
Parte de la promoción
Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT
Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.
Ventajas
El aire entra en el bibi pero no en el bebé.
Contras
De momento nada en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Rony86
31/07/2021
España
Parte de la promoción
Encantada
Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.