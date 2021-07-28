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Descatalogado
1 biberón
330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.4
de 4
113
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Pablochz
28/07/2021
España
Parte de la promoción
Genial!
Muy bien biberón. Tenemos varios y este es más ergonómico tanto para los padres como para los bebés. En cuanto a sistema anti cólicos, funciona bien, entra aire según se toma el biberón lo que le ayuda enormemente a no tragar aire. El tamaño es grande, lo que lo hace bueno para cuando vaya creciendo el peque. En definitiva, un acierto.
Ventajas
Comodidad y sistema de circulación de aire
Contras
La tetina (número 3 en mi caso) no puede usarse con cereales, aunque sean pocos, se obstruye, pero se solucionará con una con un agujero mayor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Patwun
28/07/2021
España
Parte de la promoción
El producto es muy bueno
No puedo recomendar el uso desde 0 meses porque yo lo he probado con mi hija que tiene 9 meses y va genial, las funciones para las que fue diseñada son geniales y van perfectamente acorde lo prometido. Lo recomiendo, sabiendo que cada bebe puede o no adaptarse, pero vale la pena probarlo.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Desastrito
28/07/2021
España
Parte de la promoción
Biberón anticolicos
Me gusta el biberón porque es cómodo de coger, mi pequeño tiene cólicos y este biberón no le empeoran los cólicos, es fácil de limpiar y bastante manejable
Ventajas
Cómodo de agarrar
Contras
Quizás la forma de tetina, pero es lo que hace que sea anticolico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.