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  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
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Descatalogado

Philips AventSistema AirFree™

SCF819/01

2.8
| (13) Reseñas
Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
Nuestro exclusivo sistema está diseñado para que su bebé ingiera menos aire cuando bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche durante la alimentación. La reducción de la cantidad de aire que el bebé ingiere ayuda con los problemas comunes en la alimentación como cólicos, reflujo y gases.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*

  • 1 ud.

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina sigue llena de leche incluso con el biberón en horizontal para que tu bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo, mejorar la digestión, y hace que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudarle a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Fácil de limpiar y montar, gracias a la pieza única del sistema AirFree™

Fácil de limpiar y montar, gracias a la pieza única del sistema AirFree™

El sistema AirFree™ se puede montar fácilmente con cualquier biberón anticólicos o Classic+ de Philips Avent. Además, puesto que la abertura es una sola pieza, se puede limpiar sin esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

13

Reseñas

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF819/01 AirFree™-ventiel

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20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF819/01 AirFree™-ventiel

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09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Ventajas

Goed prijs, werkt goed

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.

  2. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.