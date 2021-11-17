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Descatalogado
SCF819/01
1 ud.
La tetina sigue llena de leche incluso con el biberón en horizontal para que tu bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo, mejorar la digestión, y hace que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.
Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudarle a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.
El sistema AirFree™ se puede montar fácilmente con cualquier biberón anticólicos o Classic+ de Philips Avent. Además, puesto que la abertura es una sola pieza, se puede limpiar sin esfuerzo.
2.8
de 4
13
Reseñas
Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF819/01 AirFree™-ventiel
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MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Contras
Geen
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Esta reseña se realizó para SCF819/01 AirFree™-ventiel
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09/03/2021
Nederland
Uitstekend
We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.
Ventajas
Goed prijs, werkt goed
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.