Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Biberones y tetinas
Todas las series
Philips Avent Biberón anticólicos
Descatalogado
Asistencia
SCF821/12
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual de instrucciones
Todas (9)
Piezas y accesorios (1)
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Para qué tipo de alimentos puedo utilizar la tetina de flujo variable?
AventRosca del biberón
AventTapón de biberón
AventDisco de sellado del biberón
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.