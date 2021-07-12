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  • Cocción al vapor saludable y batido sencillo
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AdvancedVaporera/batidora 2 en 1

SCF870/20

4.1
| (223) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Cocción al vapor saludable y batido sencillo
Prepare fácilmente unas comidas caseras y nutritivas para su bebé con la vaporera/batidora 2 en 1 de Philips Avent. Primero, prepare fruta, verdura, pescado o carne al vapor y, a continuación, solo tendrá que levantar la jarra y retirarla para batirlo todo, sin necesidad de traspasar la comida.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Robot de comida saludable y nutritiva para bebés

Cocción al vapor saludable y batido sencillo

  • Cocción al vapor saludable

  • Vapor y purés en un solo recipiente

  • Fácil de usar y limpiar

  • Consejos de alimentación y recetas

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestro robot de cocina saludable para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada del biberón e introducción a los alimentos sólidos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

223

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

12/07/2021

España

España

Comprador verificado

exelente producto

cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

02/09/2014

España

España

Comprador verificado

todo un descubrimiento

Me ha sorprendido lo fácil que es de usar, lo bien que se limpia y lo rápido que es. Una gran compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

13/09/2013

España

España

Una inversión garantizada

Es un producto cómodo, limpio y rápido. Cocina los alimentos al vapor, se para sola cuando están cocinados y luego es solo girar y triturar, ya tienes la comida de tu bebé lista! Yo estoy contentísima con este producto, lo recomiendo a todas las mamas en especial a las que tienen poco tiempo como yo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 