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Descatalogado
SCF880/01
Primera etapa
Mordillo para los dientes anteriores
Este mordillo tiene distintas texturas para proporcionar distintos niveles de presión y aliviar los dolores de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE
3.7
de 4
3
Reseñas
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Anneau de dentition Classic
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.