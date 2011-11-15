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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descatalogado

AventLínea de mordillos Classic

SCF880/01

3.7
| (3) Reseñas
Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordillos Classic SCF880/01 sin BPA de Philips Avent masajea las encías doloridas de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias de la dentición.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Mordillo que ayuda a aliviar el dolor del proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Primera etapa

  • Mordillo para los dientes anteriores

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Este mordillo tiene distintas texturas para proporcionar distintos niveles de presión y aliviar los dolores de su bebé.

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

3

Reseñas

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Teether Classic Range

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Esta reseña se realizó para SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 