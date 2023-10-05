Este robot de cocina me ha sorprendido muy gratamente. He de reconocer que al principio era un poco escéptica en cuanto a su utilidad, pero finalmente lo he encontrado muy práctico a la vez que muy sencillo de usar, lo que lo hace aún más agradable. Para ser un robot de cocina es realmente compacto y ligero, lo cual facilita su uso y manejo. Las instrucciones son fáciles de leer y entender, y sabiendo un par de cosas el robot es realmente sencillo e intuitivo de usar. Las funciones a las que les he dado más uso son las de cocinar al vapor y triturar. Con cualquiera de estas funciones el robot es muy silencioso mientras funciona. En la función de cocción, una vez colocado el aparato y seleccionado la función, el agua tarda unos 3/4min en comenzar a hervir. Todas las veces que lo he utilizado he seleccionado la cocción más larga y, una vez terminada, los alimentos estaban perfectamente cocinados, así que incluso alguna de las veces podría haber optado por cocciones más cortas también. En este aspecto recomendaría leer la guía que incluye el propio aparato para acertar con los tiempos de cocción según los alimentos. Después de cocer, siempre he triturado la comida en el mismo robot. Es muy fácil seguir los pasos para cambiar la función. Además, me gusta especialmente no tener que manchar varios utensilios y no tener que traspasar la comida de un envase a otro, de esta manera evitamos desperdicios entre los distintos envases. El robot tritura perfectamente, pudiendo elegir la textura deseada en función del tiempo de triturado. El único pero que le pondría es que la capacidad puede quedarse un poco justa, especialmente si quieres cocinar un día y guardar la comida para varios días. En definitiva, el robot cumple perfectamente lo que dice y lo he encontrado muy práctico cuando no quieres que la comida del bebé condicione la de toda la familia, y prefieres cocinar cosas a parte sin manchar ni utilizar muchos utensilios. Aunque aún no ha surgido la ocasión, también le encuentro de utilidad para ir de vacaciones con él cuando no puedes disponer de un microondas o vitrocerámica y la alimentación del bebé es aún muy limitada.