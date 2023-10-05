ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente
  • Vapor, bata, descongele y recaliente

Philips Avent PremiumVaporera/batidora 4 en 1

SCF883/01

4.2
| (469) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Vapor, bata, descongele y recaliente
Sabemos que para que su bebé se desarrolle de forma saludable es esencial que su alimentación resulte nutritiva. El robot de comida infantil saludable Philips Avent le ayuda a preparar deliciosos platos caseros, adaptados al destete de su bebé y de forma sencilla.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Añadir accesorios

Ver todo

Este producto

Premium Vaporera/batidora 4 en 1

Premium
Vaporera/batidora 4 en 1

189,99 €

  • Premium

    Premium
    Vaporera/batidora 4 en 1 reacondicionada

    185,99 €

189,99 €

189,99 €

Cree múltiples comidas nutritivas para su bebé

Vapor, bata, descongele y recaliente

  • Cocción al vapor saludable

  • Vapor y purés en un solo recipiente

  • Descongela y recalienta fácilmente, fácil de utilizar y limpiar

  • Fácil de usar y limpiar

  • Consejos de alimentación y recetas

Cocción al vapor exclusiva para conservar los nutrientes

Cocción al vapor exclusiva para conservar los nutrientes

La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, garantizando que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se baten.

Desde cocer al vapor hasta hacer puré, todo en un práctico recipiente

Desde cocer al vapor hasta hacer puré, todo en un práctico recipiente

Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda batir y conseguir la consistencia deseada.

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Desde preparaciones más suaves hasta otras más sólidas, para cada etapa del desarrollo

Al preparar desde fruta y verdura muy batida hasta la combinación de ingredientes (carne, pescado y legumbres) que vayan aumentando las texturas hacia unas más consistentes, nuestro robot de cocina 4 en 1 es compatible con cada etapa del desarrollo de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

469

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

05/10/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Es muy práctico y fácil de usar., se lo recomiendo a a todas las personas que quieran empezar con la alimentación de sus bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

28/12/2021

España

España

Comprador verificado

practico, cómodo, limpio.... estoy encantada!

estoy muy contenta con mi robot de cocina me hace la vida muy fácil, puedo preparar los purés del bebé sin necesidad de usar más cacharros, me gusta que cocina al vapor, lo que es mas sano y a mi bebé le encantan los sabores de sus comidas, la única pega que le puedo poner es a la hora de batir ya que lo tienes que hacer en pequeños intervalos, lo demás me encanta. Lo recomiendo sin lugar a dudas a las mamas que quiere comodidades y ser prácticas. Se nota la calidad del producto.

Ventajas

es práctica, cómoda, fácil de usar, limpia y me parece genial eso de cocinar y triturar en el mismo robot

Contras

cuando vuelvas la jarra para servir el puré se cae las cuchillas y hay que acordarse de sacarlas antes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

04/12/2021

España

España

¡Un gran robot!

Me gusto mucho el aparato, lo que usamos más es la cocción al vapor y luego hacemos purés al momento en el mismo recipiente. Es muy cómodo, rápido y buenísimo ya que los purés guardan todos los nutrientes al ser preparados al vapor. ¡Un gran robot!

Ventajas

cómodo, rápido y buenísimo

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Durante el periodo de transición se puede recibir el embalaje antiguo o el nuevo de papel