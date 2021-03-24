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Descatalogado

Philips AventKit para el cuidado del bebé

SCH400/00

4.6
| (157) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Mi primer kit para el cuidado del bebé
Con nuestro kit SCH400, podrá ofrecer a su bebé el mejor cuidado. El kit compacto incluye un termómetro digital preciso, cómodo de usar y rápido, un aspirador nasal con punta suave, un cepillo de dientes dedal y un kit para el cuidado del cabello y las uñas.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Todos los artículos esenciales para el cuidado del bebé en un completo kit

Mi primer kit para el cuidado del bebé

  • Artículos para el cuidado del bebé

  • Kit completo

  • Niños y niñas

Termómetro digital de precisión profesional*

Termómetro digital de precisión profesional*

Mide de manera rápida, cómoda y precisa la temperatura del bebé. El termómetro digital ofrece una precisión profesional* y la punta flexible proporciona mayor comodidad para tu bebé.

Kit compacto

El kit ofrece el espacio suficiente para que pueda guardar sus productos adicionales para el cuidado del bebé. Además, es compacto y práctico, podrás llevarlo durante tus desplazamientos. Ideal para viajes y guardería.

Aspirador nasal con punta flexible y suave

Aspirador nasal con punta flexible y suave

El aspirador nasal ayuda a abrir los conductos de ventilación del bebé, para que pueda sentirse bien y dormir mejor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

157

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

24/03/2021

España

España

Comprador verificado

Producto perfecto

El producto cumple todas sus funciones perfectamente, el material es realmente bueno. Recomiendo totalmente este kit, nosotros estamos encantados.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé

Sí, recomiendo este producto

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23/02/2021

España

España

el producto es muy completo

Me ha gustado mucho la composición del kit, todo lo necesario para los primeros meses de vida del bebe. A destacar el termómetro de punta flexible, ideal para los más pequeños. El cepillo dental en forma de dedal es muy práctico y nada irritante para los primeros dientes del bebe y su tan delicada encía.

Ventajas

kit muy completo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé

Sí, recomiendo este producto

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12/01/2021

España

España

Comprador verificado

El producto es muy completo y muy practico

Lo recomiendo totalmente. El producto como he dicho es muy práctico y funcional

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. ±0,1 °C entre 35 °C y 42 °C a 22 °C de temperatura ambiente