Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Artículos para el cuidado del bebé
Kit completo
Niños y niñas
Mide de manera rápida, cómoda y precisa la temperatura del bebé. El termómetro digital ofrece una precisión profesional* y la punta flexible proporciona mayor comodidad para tu bebé.
El kit ofrece el espacio suficiente para que pueda guardar sus productos adicionales para el cuidado del bebé. Además, es compacto y práctico, podrás llevarlo durante tus desplazamientos. Ideal para viajes y guardería.
El aspirador nasal ayuda a abrir los conductos de ventilación del bebé, para que pueda sentirse bien y dormir mejor.
4.6
de 4
157
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Miriiiii
24/03/2021
España
Comprador verificado
Producto perfecto
El producto cumple todas sus funciones perfectamente, el material es realmente bueno. Recomiendo totalmente este kit, nosotros estamos encantados.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
mama_feliz
23/02/2021
España
Parte de la promoción
el producto es muy completo
Me ha gustado mucho la composición del kit, todo lo necesario para los primeros meses de vida del bebe. A destacar el termómetro de punta flexible, ideal para los más pequeños. El cepillo dental en forma de dedal es muy práctico y nada irritante para los primeros dientes del bebe y su tan delicada encía.
Ventajas
kit muy completo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
12/01/2021
España
Comprador verificado
El producto es muy completo y muy practico
Lo recomiendo totalmente. El producto como he dicho es muy práctico y funcional
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH400/30 Kit para el cuidado del bebé
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
±0,1 °C entre 35 °C y 42 °C a 22 °C de temperatura ambiente