ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa
  • Temperatura precisa

Descatalogado

Philips AventTermómetro de baño/habitación del bebé

SCH550/00

3.1
| (128) Reseñas
Temperatura precisa
Este termómetro digital mide la temperatura del agua del baño y de la habitación del bebé. Además, su diseño hace que también resulte atractivo como juguete para el bebé en el agua.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Flota en el agua

Temperatura precisa

Temperatura precisa: baño y habitación

El termómetro digital para baño y habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal del baño o la habitación del bebé. El bebé se sentirá más cómodo en el baño si el agua tiene entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39 °C o superior es excesiva y el bebé puede quemarse. Con una temperatura de la habitación de aproximadamente 18 °C, los bebés se sienten más cómodos para dormir.

Cumple la normativa de seguridad

Cumple la normativa de seguridad

Los productos que cumplen la normativa sobre juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar que cumplen dichas normas y son totalmente seguros.

Flota en el agua

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

128

Reseñas

04/12/2016

España

España

Recomendable 100%

Funcionalidad, diseño e higiene excelentes. El biberón hermético, por lo que no hay fugas. El chupete muy higiénico por su material de silicona, además tiene un bonito diseño. El termómetro, excelente. Puede jugar con el sin peligo y es muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

26/11/2016

España

España

Muy Preciso

Es un artículo recomendable sin dudar. No tenía el termómetro desde el nacimiento de mi hija, por lo que he probado otros antes de tener este, y desde luego, no hay color. Es muy preciso y rápido, mostrando la temperatura real del agual y del ambiente. Otros termómetros suben de temperatura tardando más, y luego no bajan tan rápido. Sin embargo, éste muestra la temperatura al momento, y su uso es muy sencillo, puesto que no hay que encenderlo ni nada (a tener en cuenta si llevas al bebé en brazos). Además, tiene un diseño muy bonito, por lo que es un elemento decorativo en el baño y muy funcional. Lo recomiendo sin dudar, pues he compartido la opición con otras madres que piensan igual.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

20/11/2016

España

España

termómetro multifunción

Philips Avent Termómetro de baño/habitación del bebé SCH550/21 Flor rosa además de cumplir a la perfección su funció de determinar con exactitud la temperatura de la habitación y del agua, constituye un elemento de juego en el baño y es un elemento de decoración para la habitación del bebé. Un elemento adecuado si tienes que hacer un regalo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 