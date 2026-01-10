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1 biberón
125 ml
Tetina Flow 2
+0 m
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
4.7
de 4
229
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Alfonsomial
10/01/2026
España
Comprador verificado
Más parecida al pezón
Es la tetina que mejor ha cogido entre todas las que hemos probado, es la que más se parece a un pezón y por eso parece que se adapta mejor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Andalucia
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Me gusta lo manejable y ligero que es
Me gusta más esta tetinas, que las otras que tiene Philips, son muy suaves y forma anatómica ideal.
Ventajas
Sin duda el mejor biberón que puedes utilizar los primeros días del bebé
Contras
Nada que añadir en contra de este producto me parece ran maravilloso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina
Contras
Dificultad para encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho