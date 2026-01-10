ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
  • Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia

Philips Avent Natural ResponseBiberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

SCY670/01

4.7
| (229) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia
Proporciona una alimentación tranquila y cómoda. La tetina Natural Response favorece el ritmo único de succión, deglución y respiración del bebé, mientras que el sistema AirFree está diseñado para mantener el aire alejado de su barriguita, para una protección adicional contra los cólicos, los gases y el reflujo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho*

Fluye como el pecho, facilitando la combinación con la lactancia

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina flujo 2

  • 0-3 meses

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

229

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

10/01/2026

España

España

Comprador verificado

Más parecida al pezón

Es la tetina que mejor ha cogido entre todas las que hemos probado, es la que más se parece a un pezón y por eso parece que se adapta mejor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Me gusta lo manejable y ligero que es

Me gusta más esta tetinas, que las otras que tiene Philips, son muy suaves y forma anatómica ideal.

Ventajas

Sin duda el mejor biberón que puedes utilizar los primeros días del bebé

Contras

Nada que añadir en contra de este producto me parece ran maravilloso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina

Contras

Dificultad para encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY670/01 Biberón Airfree 125ml, tetina T2, 0m+

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho