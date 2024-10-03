Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
1 biberón
260 ml
Tetina flujo 3
3-6 meses
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
4.7
de 4
232
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Amoreno13
03/10/2024
España
Comprador verificado
Para mí bebe sus productos los mejores
Después de gastarme más de 100€ en diferentes tipos de biberones y marcar me recomendaron Philips avent, yo en un principio no me interesaba por qué me recordaba a electrodomésticos y por eso no la probé antes, una vez me lo recomendaron mi bebe se engancho al biberonen sin problema y desde ese dia utilizo está marca para todo, pezoneras, biberones, bolsas, sacaleches, chupetes etc. Si tú bebe tiene el mismo problema no dudes en probar
Ventajas
Biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/82 Biberón AirFree 260ml, deco estrellas, tetina T3
chispas230v
20/06/2023
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón y muy fácil de usar
Es un muy buen biberón , muy fácil de usar calidad muy buena
Ventajas
Su calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Miscelaneus
15/06/2023
España
Parte de la promoción
Perfectamente diseñado para anticólicos
Lo probé como una opción diferente a los que tenía y mantiene las prestaciones anticólicos, pero es mas facil de usar y lavar porque tiene menos piezas. El bebé se adapto muuuuy rápido además.
Ventajas
Anticólicos, facil de usar y limpiar
Contras
Demasiado alto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY673/01 Biberón Airfree 260ml, tetina T3, 1m+
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho