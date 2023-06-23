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Biberones y tetinas
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Philips Avent Natural Response Biberón 260ml, color rosa, tetina T3
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SCY903/11
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¿Cómo preparo el biberón y la tetina Natural de Philips Avent para su primer uso?
¿Puedo usar tetinas Natural Response con un biberón Natural original?
¿Cómo puedo apreciar las diferencias entre las tetinas Natural y Natural Response?
¿Puedo utilizar la tetina de respuesta natural sin el sistema AirFree?
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