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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberón 330ml, tetina T4

SCY906/01

4.8
| (235) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como en el pecho. Esto facilita la combinación entre lactancia materna y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como el pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • 1 biberón

  • 330 ml

  • Tetina 4

  • Flujo rápido

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.8

de 4

235

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina flexibles y suave. Biberón ligero.

Contras

Dificultad para encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

23/01/2023

España

España

Muy útil para tomas largas o salidas

Producto correcto, cumple perfectamente con las características prometidas. El tamaño esalgo grande para la cantidad que come actualmente mi bebé, pero en cambio nos ha sido muy útil para programar paseos largos y llevar un solo biberón preparado. Destaco positivamente la ergonomía, especialmente las hendiduras para sujetarlo, y el sistema de tetina+tapa que hace que no gotee al agitarlo o transportarlo. También la tetina por sí misma, que regula perfectamente el flujo y solo permite salir líquido si hay succión efectiva. En lo que respecta al material, el plástico es realmente cómodo, ligero y manejable. La tetina me parece muy acertada desde el punto de vista de la ingesta controlada y la alimentación a demanda, realmente solo sale líquido cuando el bebé succiona de forma efectiva, por lo que lo veo la principal mejora con respecto a modelos anteriores. Para la limpieza lo habría preferido algo más ancho, pero perdería la comodidad en el agarre, con lo que lo veo equilibrado. La tetina algo más complicada de limpiar que otras marcas y modelos, pero no tanto como para que no compense por sus otras ventajas ya citadas. El ensamblaje es sencillo, otra ventaja frente a la competencia. Como pega, a veces no está claro el punto en que cierra correctamente y puede derramarse un poco por la rosca. Sería útil un click o mecanismo similar que indique que se ha cerrado completamente.

Ventajas

Todas las características de la gama Natural Response: ergonomía, tetina response, no gotea, fácil ensamblaje

Contras

La limpieza y la precisión del ensamblaje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

20/01/2023

España

España

Me encanta el tamaño

Para un bebé de 9 meses como el mío necesitas un tamaño más grande del habitual. Las nuevas tetinas de Philips avent natural son mucho mejores que las antiguas ya que no sale pasivamente el contenido sino que el bebé tiene que chupar para sacarlo lo cual es un punto a favor

Ventajas

El bebé tiene que chupar activamente para sacarlo, no sale a chorro como en las antiguas

Contras

El flujo es rápido aún así pero se soluciona cogiendo una de flujo más lento de la misma marca ya que se pueden intercambiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011