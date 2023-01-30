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2 biberones
330 ml
Tetina 4
Flujo rápido
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.
4.8
de 4
235
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina flexibles y suave. Biberón ligero.
Contras
Dificultad para encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
MiguelonBE
23/01/2023
España
Parte de la promoción
Muy útil para tomas largas o salidas
Producto correcto, cumple perfectamente con las características prometidas. El tamaño esalgo grande para la cantidad que come actualmente mi bebé, pero en cambio nos ha sido muy útil para programar paseos largos y llevar un solo biberón preparado. Destaco positivamente la ergonomía, especialmente las hendiduras para sujetarlo, y el sistema de tetina+tapa que hace que no gotee al agitarlo o transportarlo. También la tetina por sí misma, que regula perfectamente el flujo y solo permite salir líquido si hay succión efectiva. En lo que respecta al material, el plástico es realmente cómodo, ligero y manejable. La tetina me parece muy acertada desde el punto de vista de la ingesta controlada y la alimentación a demanda, realmente solo sale líquido cuando el bebé succiona de forma efectiva, por lo que lo veo la principal mejora con respecto a modelos anteriores. Para la limpieza lo habría preferido algo más ancho, pero perdería la comodidad en el agarre, con lo que lo veo equilibrado. La tetina algo más complicada de limpiar que otras marcas y modelos, pero no tanto como para que no compense por sus otras ventajas ya citadas. El ensamblaje es sencillo, otra ventaja frente a la competencia. Como pega, a veces no está claro el punto en que cierra correctamente y puede derramarse un poco por la rosca. Sería útil un click o mecanismo similar que indique que se ha cerrado completamente.
Ventajas
Todas las características de la gama Natural Response: ergonomía, tetina response, no gotea, fácil ensamblaje
Contras
La limpieza y la precisión del ensamblaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
Rinoa
20/01/2023
España
Parte de la promoción
Me encanta el tamaño
Para un bebé de 9 meses como el mío necesitas un tamaño más grande del habitual. Las nuevas tetinas de Philips avent natural son mucho mejores que las antiguas ya que no sale pasivamente el contenido sino que el bebé tiene que chupar para sacarlo lo cual es un punto a favor
Ventajas
El bebé tiene que chupar activamente para sacarlo, no sale a chorro como en las antiguas
Contras
El flujo es rápido aún así pero se soluciona cogiendo una de flujo más lento de la misma marca ya que se pueden intercambiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY906/01 Biberón 330ml, tetina T4
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011