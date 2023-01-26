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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberón cristal 240ml, tetina T3

SCY933/01

4.4
| (233) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como en el pecho. Esto facilita la combinación entre lactancia materna y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como el pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • 1 biberón

  • 240 ml

  • Tetina 3

  • Flujo medio

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

233

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

26/01/2023

España

España

Gran biberon

El biberón es una pasada, mi bebé no ha tenido ni cólicos ni gases con él.

Ventajas

Sistema anticolicolicos tetina

Contras

El cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

19/01/2023

España

España

buen diseño

la tetina tiene cómo una ranura que deja espacio entre el cristal y la tetina en si que creo que ayuda a que no se trague el aire. Ademas al ser de cristal, me gustan mas que los de plasticos , los veo mas duraderos

Ventajas

se puede limpiar muybien

Contras

es más frágil que los de plástico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

17/01/2023

España

España

Muy buen biberón

Estamos ante un biberón de cristal de 240 ml, con tapa y tetina que imita el pecho natural, lo que permite que el bebe sea quien marque los ritmos de comer, tragar, respirar, etc. Trae sistema anti-colicos, no gotea si el bebé no succiona. Es fácil de limpiar y sus materiales son de primera calidad

Ventajas

Es de cristal, anti-colicos, y tetina imitación pecho materno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011