Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
1 biberón
240 ml
Tetina 3
Flujo medio
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.
4.4
de 4
233
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Mono24
26/01/2023
España
Parte de la promoción
Gran biberon
El biberón es una pasada, mi bebé no ha tenido ni cólicos ni gases con él.
Ventajas
Sistema anticolicolicos tetina
Contras
El cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
sashah5
19/01/2023
España
Parte de la promoción
buen diseño
la tetina tiene cómo una ranura que deja espacio entre el cristal y la tetina en si que creo que ayuda a que no se trague el aire. Ademas al ser de cristal, me gustan mas que los de plasticos , los veo mas duraderos
Ventajas
se puede limpiar muybien
Contras
es más frágil que los de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Nowina10
17/01/2023
España
Parte de la promoción
Muy buen biberón
Estamos ante un biberón de cristal de 240 ml, con tapa y tetina que imita el pecho natural, lo que permite que el bebe sea quien marque los ritmos de comer, tragar, respirar, etc. Trae sistema anti-colicos, no gotea si el bebé no succiona. Es fácil de limpiar y sus materiales son de primera calidad
Ventajas
Es de cristal, anti-colicos, y tetina imitación pecho materno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Biberón cristal 240ml, tetina T3
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011