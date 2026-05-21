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Philips Avent Natural Response3 Tetinas T3, T4, T5, distintos flujos

SCY960/03

4.6
| (69) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Cada bebé es único
Este pack te ayuda a encontrar el flujo adecuado para el ritmo de tu bebé y te permite cambiar fácilmente a medida que cambian sus necesidades, a lo largo del crecimiento. La edad es solo orientativa, ya que cada bebé tiene su propio ritmo de succión.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Encuentra el flujo adecuado para tu bebé

Cada bebé es único

  • Tetina

  • 3 unidades

  • Tetinas 3, 4 y 5

  • Flujo medio, flujo rápido, flujo muy rápido

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

69

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

21/05/2026

Italia

Italia

Perfette!

Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!

Ventajas

Esattamente come da descrizione

Contras

Nessuno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Ventajas

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Ventajas

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En comparación con el embalaje anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.

  3. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.