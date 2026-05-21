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Tetina
3 unidades
Tetinas 3, 4 y 5
Flujo medio, flujo rápido, flujo muy rápido
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
4.6
de 4
69
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Aly12
21/05/2026
Italia
Perfette!
Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!
Ventajas
Esattamente come da descrizione
Contras
Nessuno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
RD92
21/10/2025
Deutschland
Parte de la promoción
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Ventajas
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Parte de la promoción
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Ventajas
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En comparación con el embalaje anterior.
Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.