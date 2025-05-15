Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!