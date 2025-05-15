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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural Response2 Tetinas T4, flujo rápido

SCY964/02

4.9
| (64) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho. Esto facilita la combinación de la lactancia materna con el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como el pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • Tetina

  • 2 unidades

  • Tetina 4

  • Flujo rápido

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 4

64

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

15/05/2025

Italia

Italia

Philips Natural Response

Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!

Ventajas

Flusso naturale e controllato

Contras

Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

15/05/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto

Ventajas

Antigoccia

Contras

Nessuno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

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08/05/2025

Italia

Italia

Ottima tettarella

Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En comparación con el embalaje anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.

  3. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.