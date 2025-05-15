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Tetina
2 unidades
Tetina 4
Flujo rápido
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.
4.9
de 4
64
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Terry00
15/05/2025
Italia
Parte de la promoción
Philips Natural Response
Sono davvero soddisfatta di queste tettarelle Philips Natural Response! Le ho acquistate per il mio bimbo di 3 mesi e si sono rivelate perfette. Il flusso 4 è ideale per questa fase: abbastanza veloce da non farlo stancare troppo durante la poppata, ma comunque naturale e controllato, proprio come con l’allattamento al seno. Il design della tettarella è studiato molto bene: morbida, flessibile e con una forma che il mio bambino ha accettato senza problemi fin da subito. Inoltre, il fatto che funzioni solo quando il bambino succhia attivamente aiuta a prevenire coliche e fuoriuscite, rendendo l’esperienza più tranquilla per entrambi. Anche la qualità dei materiali è ottima, come da tradizione Philips Avent. Facili da montare, smontare e pulire. Un acquisto che consiglio a tutti i genitori che cercano una transizione naturale tra allattamento e biberon!
Ventajas
Flusso naturale e controllato
Contras
Solo per determinati modelli: Non compatibile con biberon Avent “Classic” o altri marchi.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Melifania
15/05/2025
Italia
Parte de la promoción
Ottimo prodotto
Avevo sempre usato altri tipi di tettarelle ma non ho avuto nessun problema a fare accettare anche questo tipo di tettarella dal bambino Mi è piaciuto il fatto che sia antigoccia. Ne consiglio l'acquisto
Ventajas
Antigoccia
Contras
Nessuno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Bb97
08/05/2025
Italia
Parte de la promoción
Ottima tettarella
Sto usando la tettarella Philips Avent Natural Response da quando il mio bimbo ha compiuto tre mesi e mi sto trovando davvero bene. Mi piace molto il fatto che il latte esca solo quando lui succhia attivamente e il passaggio tra seno e biberon è stato molto naturale. La valvola anticolica sembra funzionare, perché da quando la usiamo ha meno fastidi dopo le poppate.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY964/02 Tettarella 3m+, Flusso 4, 2 pezzi
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En comparación con el embalaje anterior.
Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.