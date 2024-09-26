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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural Response2 Tetinas T5, flujo muy rápido

SCY965/02

4.8
| (22) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho. Esto facilita la combinación de la lactancia materna con el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como el pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • Tetina

  • 2 unidades

  • Tetina 5

  • Flujo muy rápido

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 4

22

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

26/09/2024

France

France

Bébé boit plus vite

Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon

Ventajas

Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS

Contras

Aucun

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

19/09/2024

France

France

Parfait

J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!

Ventajas

Sa forme, sa douceur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

18/09/2024

France

France

Très bon produit

J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.

Ventajas

La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En comparación con el embalaje anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.

  3. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.