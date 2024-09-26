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Tetina
2 unidades
Tetina 5
Flujo muy rápido
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.
4.8
de 4
22
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
LryBobo
26/09/2024
France
Parte de la promoción
Bébé boit plus vite
Comme pour les autres tétines il adopte facilement le changement de taille et boit bien le biberon
Ventajas
Comme les autres tailles, Bébé boit bien donc RAS
Contras
Aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Madininablue
19/09/2024
France
Parte de la promoción
Parfait
J’ai utilisé ces tétines pour mon premier enfant et j’ai continué avec mon dernier. Rien dire ! Imite la forme du sein. La texture en silicone est très agréable. Je recommande !!!
Ventajas
Sa forme, sa douceur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Isabelle7
18/09/2024
France
Parte de la promoción
Très bon produit
J'ai eu l'opportunité de tester cette tétine de biberon, et je suis très satisfait de sa performance. Le débit 6m+ est parfaitement adapté aux bébés plus âgés, offrant un flux de lait régulier sans être trop rapide, ce qui permet une transition en douceur à mesure que l'enfant grandit. La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon. De plus, le système anti-colique intégré fonctionne très bien, réduisant les gaz et l'inconfort après les repas. En résumé, la tétine SCY965/02 est un excellent produit de la gamme Philips Avent, combinant confort, praticité et efficacité pour le bien-être des bébés.
Ventajas
La tétine est souple et douce, ce qui facilite l'acceptation par bébé. Le design en forme de sein naturel aide également à reproduire une sensation plus proche de l'allaitement, ce qui est un plus pour les parents qui alternent entre allaitement et biberon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural à Réponse Naturelle SCY965/02 Lot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En comparación con el embalaje anterior.
Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.