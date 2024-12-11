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Tetina
2 unidades
Tetina 6
Líquidos espesos
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.
4.5
de 4
25
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
DGM87
10/12/2024
España
Lo recomendo!
Ya utilizabamos los biberones Natural Response y cuando nuestro peque enmpezo a tomar las papillas hemos cambiado a esta tetina de flujos espesos. Sigue funcionando super bien. Lo recomendamos mucho, sea cual sea la tetina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Alvaro777
10/12/2024
España
Tetina perfecta para mi bebé
Llevo un tiempo usando las tetinas Philips Avent Natural Response y, sinceramente, me han salvado la vida. Mi bebé tenía problemas para aceptar el biberón porque estaba acostumbrado al pecho de su madre, y con otras tetinas simplemente se frustraba (y nosotros también). Estas, sin embargo, hicieron que todo fuera mucho más fácil. Lo que más me gusta es que la leche no sale sola, sino que solo fluye cuando el bebé succiona, como si estuviera tomando del pecho. Esto hace que mi bebé pueda mantener su ritmo natural sin atragantarse o tirar leche por todas partes
Ventajas
Favorece que el bebé tenga su propio ritmo de alimentación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En comparación con el embalaje anterior.
Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.