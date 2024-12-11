ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

Philips Avent Natural Response2 Tetinas T6, líquidos espesos

SCY966/02

4.5
| (25) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como en el pecho. Esto facilita la combinación entre lactancia materna y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como el pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • Tetina

  • 2 unidades

  • Tetina 6

  • Líquidos espesos

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

25

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

3
2

11/12/2024

España

España

Fantástico

cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

España

España

Lo recomendo!

Ya utilizabamos los biberones Natural Response y cuando nuestro peque enmpezo a tomar las papillas hemos cambiado a esta tetina de flujos espesos. Sigue funcionando super bien. Lo recomendamos mucho, sea cual sea la tetina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

España

España

Tetina perfecta para mi bebé

Llevo un tiempo usando las tetinas Philips Avent Natural Response y, sinceramente, me han salvado la vida. Mi bebé tenía problemas para aceptar el biberón porque estaba acostumbrado al pecho de su madre, y con otras tetinas simplemente se frustraba (y nosotros también). Estas, sin embargo, hicieron que todo fuera mucho más fácil. Lo que más me gusta es que la leche no sale sola, sino que solo fluye cuando el bebé succiona, como si estuviera tomando del pecho. Esto hace que mi bebé pueda mantener su ritmo natural sin atragantarse o tirar leche por todas partes

Ventajas

Favorece que el bebé tenga su propio ritmo de alimentación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En comparación con el embalaje anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.

  3. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.