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Descatalogado
SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
Descatalogadas
Compra en su lugar los SH91
La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.
Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
1. Tira del soporte del cabezal de afeitado. 2. Sustituye los cabezales de afeitado por los nuevos. 3. Vuelve a colocar el soporte del cabezal de afeitado. 4. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
2.8
de 4
255
Reseñas
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Ventajas
Buen apurado sin dañar la piel
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
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Comparado con modelo anterior de Philips