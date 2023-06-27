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Descatalogado

Cabezales de afeitado

SH90/70

2.8
| (255) Reseñas
SH90 ha sido sustituido por SH91
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 9000.
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SH90 ha sido sustituido por SH91

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La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Cabezales fáciles de sustituir

Cabezales fáciles de sustituir

1. Tira del soporte del cabezal de afeitado. 2. Sustituye los cabezales de afeitado por los nuevos. 3. Vuelve a colocar el soporte del cabezal de afeitado. 4. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

255

Reseñas

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Ventajas

Buen apurado sin dañar la piel

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

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